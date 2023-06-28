معهد تيودور بلهارس يبحث دعم التعاون العلمي مع هيئة فولبرايت الأمريكية

استضاف معهد تيودور بلهارس للأبحاث ندوة تعريفية نظمتها هيئة فولبرايت مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد عباس شميس، القائم بأعمال مدير المعهد في تصريح له اليوم الأربعاء، إن الندوة تضمنت التعريف بمنح فولبرايت، ودعم التعاون البحثي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء مع ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من الأساتذة بالمعهد.

وأوضح أنه تم إلقاء محاضرة لعرض برامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية، بالإضافة لبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين، وذلك للعام الأكاديمي (2024 _2025)، كما تم استعراض البرامج التي تقدمها الهيئة وتشمل منح للخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه تم تسليط الضوء على برامج خريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا، وبرامج أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وزمالة هيوبرت هفمرى للمهنيين، ومنح الحصول على درجة الماجستير لخريجي الجامعات، ومنح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر.

شارك في فعاليات الندوة الدكتور طارق أبو شوشة، أستاذ الباثولوجي ونائب مدير المعهد، والدكتور أحمد الراعي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد، والدكتورة عزة صالح أستاذ الكيمياء الإكلينيكية، والدكتورة إيمان الأهواني رئيس شعبة بحوث المناعة وتقييم العلاج ومنسق الندوة، والدكتورة هبة خليل أستاذ مساعد الباثولوجي والمشرف على العلاقات العلمية والثقافية بالمعهد، والدكتور عبد اللطيف أستاذ مساعد الكيمياء العلاجية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمعهد.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والجهات الدولية الداعمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة.

كما وجه وزير التعليم العالي بتكثيف الاهتمام بالتعاون الدولي لرفع قدرات أعضاء الهيئات الأكاديمية والبحثية المصرية، وتحسين جودة مخرجات البحث العلمي، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.