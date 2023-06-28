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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب "المؤتمر" يهنئ الرئيس بعيد الأضحى والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

وجه اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية السابق، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة وعيد الأضحى، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم، وساهمت في بناء "الجمهورية الجديدة"، حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم من أجل استعادة هوية الدولة المصرية من محاولات الإخوان طمسها وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، لافتاً إلى أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة عظيمة وتاريخية غيرت وجه الوطن للأفضل، وكانت بداية عودة الدولة المصرية إلى دورها الريادي إقليمياً وعالمياً.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو هذا العام يأتي وسط انعقاد جلسات الحوار الوطني بمشاركة كل أطياف القوى السياسية، كما أنه دفعة قوية لإعادة الروح لتحالف 30 يونيو من أجل مستقبل أفضل للبلاد والجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس مسيرة الإصلاح السياسي الذي تتبناه الدولة، بمشاركة جميع أطياف المجتمع، ليحمل آمال وطموحات المواطنين وتحويلها إلى واقع ملموس.

وتابع فرحات: الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات في شتى المجالات الفنية والاقتصادية والثقافية والسياسية عقب ثورة 30 يونيو، أهمها إعادة الوطن إلى مواطنيه، وتأكيد حق المصريين في الحياة ووحدت كل القوى والأحزاب السياسية على اختلاف أيديولوجياتها خلف القيادة السياسية لاستكمال مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو ما كان له دور مؤثر وفعال في نجاح ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن مصر عبرت من الفوضى إلى المستقبل بفضل هذه الثورة العظيمة وانحياز القوات المسلحة إلى إرادة الشعب المصري ومساندته للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر: "مصر ستبقى دائماً وأبداً مصدراً للأمن والسلام للمنطقة ولجميع دول العالم، بعد أن انتصرت على قوى الشر والإرهاب ودفعت ثمن الأمن والاستقرار من دماء أبطال عظام من الجيش والشرطة، موجهاً التحية والتقدير لهم، مشيراً إلى أن الشعب المصري في حاجة ماسة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي والاستمرار في طريق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي، معرباً عن ثقته الكاملة في أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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