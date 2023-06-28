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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لتعديات على الأرضي الزراعية في 3 مراكز

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وتواصل مديرية الزراعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ(4) حالات تعدي بمراكز أشمون وقويسنا وتلا على مساحة  إجمالية (329) مترا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.

 

4 حالات أجازة عيد الأضحى المبارك إزالة التعديات إزالة التعدي إزالة فورية الشكاوى والبلاغات

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