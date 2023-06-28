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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تناشد المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

الأضاحي
الأضاحي

أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بالوزارة بجهازيها (شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أو الحوادث البيئية الطارئة.

وناشدت وزارة البيئة المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولا بأول.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد للتعامل مع أي مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى.

وكان رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور إيهاب صابر أكد أن المجازر تستقبل الأضاحي على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عملية الذبح تتم بالمجان.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية - في تصريح له - إن المجازر المخصصة لذبح الأضاحي منتشرة بمحافظات الجمهورية المختلفة.. مؤكدا ضرورة أن تتم عملية الذبح داخلها لتكون بطريقة صحية وصحيحة، وللحفاظ على البيئة وعدم انتشار المخلفات والروائح بالشوارع.

وأضاف أن إلقاء مخلفات الذبح في الشارع يعد مصدرا للتلوث، حيث يؤثر على البيئة والصحة العامة والحيوانية، مؤكدا ضرورة القضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور “صابر” أنه يتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح بالمجازر عن طريق الطبيب البيطري المسئول، للتأكد من خلوها من أي أمراض، حفاظا على صحة المواطنين.

وزيرة البيئة الأضاحي مخلفات الاضاحي عيد الأضحى المبارك الحوادث البيئية

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