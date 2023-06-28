إدوارد ميندي يصل جدة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي السعودي (فيديو)

وصل الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، إلى مدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريق الأهلي السعودي، بداية من الموسم الجديد.

وعقب الوصول، توجه ميندي، إلى مقر النادي، رفقة عدد من مسئولي الأهلي السعودي، من أجل توقيع العقود وإضفاء الطابع الرسمي على الصفقة.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال ميندي، إلى أهلي جدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية متعددة، قد أشارت في وقت سابق، إلى موافقة ميندي على الشروط الشخصية في عقده الذي يربطه مع النادي الأهلي السعودي.

وأكدت التقارير، أن الحارس السنغالي، سيوقع عقدًا مع النادي الأهلي السعودي، يمتد حتي يونيو عام 2026.

وشارك الحارس السنغالي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع تشيلسي في 12 مباراة في الموسم الماضي (في كافة المسابقات)، وحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة.

وساهم ميندي، في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي أقيمت بالكاميرون عام 2022، إلى جانب قيادته المنتخب السنغالي، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وبلوغ الدور ثمن النهائي بالبطولة.