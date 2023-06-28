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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ دمياط يزور دور الأيتام احتفالا بعيد الأضحى

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط

قام الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط بتقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال زيارته لدارين للأيتام بمدينة دمياط وفارسكور لإدخال البهجه والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وحرص نائب المحافظ على الجلوس مع الأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم نائب المحافظ الهدايا للأطفال، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً عليهم، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بينهم ومشاركتهم فرحة العيد.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المستمر لدور الأيتام والحرص الدائم على تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.

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