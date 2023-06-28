صحيفة سعودية: الخدمات المقدمة للحجاج دليل على الجهود المتكاملة لبناء منظومة حج مستدامة

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أنه من خلال نظرة فاحصة للمشهد الراهن في حج 1444 هـ، وللخطط والاستراتيجيات والخدمات المتطورة المقدمة لضيوف الرحمن عبر توظيف أفضل السياسات والحلول الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، نجد دلالات على الجهود السعودية المتكاملة في سبيل بناء منظومة حج مستدامة، وعلى آفاق ونطاق تلك المستهدفات، بغية إثراء خدمة الحاج والمعتمر من لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى مغادرتهم بسلام آمنين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان (الحج.. جهود القيادة وراحة ضيوف الرحمن) - أن خدمة الحرمين الشريفين والرعاية لكل من قصدهما، سواء كان حاجا أو معتمرا أو زائرا، أمر يتأصل كنهج راسخ في تاريخ المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وهو ما يلتقي مع المكانة الرائدة لبلاد الحرمين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين في العالم.

وأشارت إلى وصول ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين إلى منى؛ ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، في مشهد يؤكد حرص القيادة في بلاد الحرمين الشريفين على الوقوف على كافة التفاصيل وأدقها، بما يعنى براحة حجاج بيت الله خلال رحلتهم الإيمانية.

وكان قد أنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، رمي جمرة العقبة، اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور.

وكان حجاج البرنامج قد منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأكبر من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب، لينعم الحجاج بكل التسهيلات والخدمات المقدمة، معربين عن شكرهم ودعائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على ما يقدمانه من خدمات جليلة وعظيمة للحجاج.

ويواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداءً بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى، وهم ينعمون خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاج إليها الحاج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم بها لجان البرنامج.

وفي سياق متصل.. تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تكفل خادم الحرمين الشريفين لفتة كريمة غير مستغربة وتأتي امتدادًا لعطائه السخي ، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه ومن ذلك إعانتهم على أداء ركن الحج.

وبين أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، فضلًا عن استضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.