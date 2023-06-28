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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في ختام موسم الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

حجاج
حجاج

بدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1.8 مليون شخص، وفق السلطات السعودية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أشرف أمس الثلاثاء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في منى، على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وفق الوكالة السعودية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم، شقت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يُجسّد غواية الشيطان. 

وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع للمصلين.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.

طواف الإفاضة

ويتوجّه الحجاج لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. 

ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

بعد طقوس الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، 1.66 مليون منهم من خارج المملكة.

والحج عادة ما يكون أحد أكبر التجمّعات الدينية السنوية في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجب على كل مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرة واحدة على الأقل.

موسم الحج منى رمي جمرة العقبة الكبرى طواف الإفاضة مكة المكرمة

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في ختام موسم الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

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