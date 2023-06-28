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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تشدد على شراء اللحوم من مصادر موثوق بها

شراء اللحوم
شراء اللحوم

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح عند شراء اللحوم، وذلك فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومستحقاتها من مصادر موثوق بها، وعدم شراء اللحوم المعرضة للتلوث بالأتربة أو الحشرات الطائرة أو تم تجديدها أكثر من مرة.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم، لافتة إلى أن البقع تدل على إصابة اللحوم بأحد الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تتضمن تكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأكدت أنه تم تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية، والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول اللحوم والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

وأفادت بأنه يتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلاً عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها، والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد بدأت فى تطبيق خطة التأمين الطبي الخاصة بالاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت الوزارة بالدفع بـ2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ 10 لانش إسعاف نهري.

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الصحة اللحوم شراء اللحوم خطة التأمين الطبى احتفالات عيد الأضحى المبارك المنشآت الغذائية الاسواق اللحوم المصنعة

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