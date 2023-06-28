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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: لم نعلن تقدمنا الحقيقي في الهجوم المضاد لحماية قواتنا

أوكرانيا
أوكرانيا

صرحت السلطات الأوكرانية، بأنها لم تعلن تقدمها الحقيقى فى الهجوم المضاد على روسيا لحماية قواتها، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت القناة إنه لم يتم استخدام قوات رئيسية فى الهجوم المضاد حتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الإثنين، أن تشكيلات تابعة للقوات المحمولة جوًا نفذت بنجاح مهام الاستيلاء على عدد من مواقع للجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو لاستسلام جماعي لجنود أوكرانيين داهمت قوة إنزال روسية خنادقهم بمنطقة كريمينايا في جمهورية دونيتسك، مضيفة أن "القوات الروسية تمكنت خلال العملية من محاصرة واقتحام مجموعة خنادق للقوات الأوكرانية، وأجبرت أفرادها تحت القصف على إلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم والاستسلام".

روسيا الهجوم المضاد على روسيا السلطات الأوكرانية الدفاع الروسية أوكرانيا

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