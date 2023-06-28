الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية (فيديو)

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، في مسجد القوات الجوية بالقاهرة، مع قيادات وجنود القوات المسلحة.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس السيسي، فور وصوله إلى مسجد القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى.

شعائر صلاة عيد الأضحى بحضور الرئيس السيسي

وأقيمت صلاة عيد الأضحى بحضور الرئيس السيسي في مسجد القوات الجوية احتفالا بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وكذلك، كانت قيادات القوات المسلحة، بجانب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في مقدمة المسئولين الذين استقبلوا الرئيس السيسي

وحضر شعائر صلاة عيد الأضحى مع الرئيس السيسي، كل من: شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عددٍ من كبار قيادات الدولة وكبار الكتاب والصحفيين.

وشهد الرئيس السيسي خطبة عيد الأضحى المبارك، حيث تحدث الخطيب عن يوم الحج وكونه عيدًا في الأرض والسماء، وأن الله سبحانه وتعالى شرع الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمة الله ونعمه.

ودعا خطيب مسجد القوات الجوية إلى مصر وجيشها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظهما.