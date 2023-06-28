ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر يستقبل السفير الهولندي

الاب فيلبس عيسي
الاب فيلبس عيسي

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، مع مجموعة من أعضاء المكتب الإعلامي السرياني سعادة السفير الهولندي في مصر ،هان ماوريتس سخابفلد في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الارثوذكس في القاهرة، بهدف التعرف على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر.

وعلى صعيد أخر، قام الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بزيارة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في دار الإفتاء المصرية - القاهرة.

تأسيس كنيسة انطاكية:

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية هي كنيسة أنطاكية، تأسست في فجر المسيحية، يوم كانت انطاكية عاصمة سورية وإحدى العواصم الثلاث في الدولة الرومانية. 

دخلت المسيحية مدينة أنطاكية على يد بعض تلاميذ السيد المسيح الذين تشتتوا هاربين من اورشليم بسبب الاضطهاد الذي اثاره اليهود ضدهم بعد استشهاد اسطيفانس رئيس الشمامسة حوالي سنة 34 م، كما زارها برنابا أحد التلاميذ السبعين، ثم الرسول بولس، ومكثا فيها سنة كاملة مبشرين، ونشر فيها الرسول بطرس تعاليم الإنجيل، كما اتخذها مقراً لكرسيه الرسولي سنة 37 م على الأرجح.

 

الأرثوذكس الأرثوذكسي الأرثوذكسية الاب الإفتاء المصرية

الأكثر قراءة

خالد داغر: افتتاح أوبرا الجيزة قبل نهاية العام

إيرادات فيلم "البعبع" لأمير كرارة في أول أيامه

نيويورك تايمز: قائد القوات الروسية السابق بأوكرانيا كان يعلم بخطط قائد فاجنر

انطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ

100 ألف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

إصابة 5 بينهم طفلة فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟