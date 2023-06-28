كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر يستقبل السفير الهولندي

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، مع مجموعة من أعضاء المكتب الإعلامي السرياني سعادة السفير الهولندي في مصر ،هان ماوريتس سخابفلد في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الارثوذكس في القاهرة، بهدف التعرف على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر.

وعلى صعيد أخر، قام الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بزيارة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في دار الإفتاء المصرية - القاهرة.

تأسيس كنيسة انطاكية:

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية هي كنيسة أنطاكية، تأسست في فجر المسيحية، يوم كانت انطاكية عاصمة سورية وإحدى العواصم الثلاث في الدولة الرومانية.

دخلت المسيحية مدينة أنطاكية على يد بعض تلاميذ السيد المسيح الذين تشتتوا هاربين من اورشليم بسبب الاضطهاد الذي اثاره اليهود ضدهم بعد استشهاد اسطيفانس رئيس الشمامسة حوالي سنة 34 م، كما زارها برنابا أحد التلاميذ السبعين، ثم الرسول بولس، ومكثا فيها سنة كاملة مبشرين، ونشر فيها الرسول بطرس تعاليم الإنجيل، كما اتخذها مقراً لكرسيه الرسولي سنة 37 م على الأرجح.