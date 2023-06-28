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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذبح 200 رأس أضحية ببني سويف ليستفيد منها 30 ألف أسرة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور على بدر  عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس المدينة، والدكتور أحمد الجبالي  مدير عام الطب البيطري وأحمد حلمي  مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف وإمام أحمد  مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وتابع محافظ بني سويف جانباً من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر، تحت إشراف الطب البيطرى حيث يتم ذبح أكثر من 200 رأس ماشية (عجول) بواقع (140 من مصر الخير +60 من الأورمان)، لتوزيعها على أكثر من 30 ألف أسرة من  الأولى بالرعاية، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح  14 رأساً ( 8 عجول من الأورمان +6 من مصرالخير)، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى

 وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره لمصر الخير والأورمان مثمنًاُ جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا،لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاءوالأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

وأشار مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة إلى أنه سيتم ذبح أكثر من 140 أضحية مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها على اكثر من 20  ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل بالتعاون مع العديد من الجمعيات الشريكة  ، حيث سيتم ذبح  6 رأسا صبيحة أول يوم العيد،ثم 74رأس في اليوم الثاني ، وفي اليوم الثالث 59رأس ، وذلك بمجازر : اهناسيا والواسطى وبني سويف 

أوضح مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه تم توفير الأضاحي من خلال  ذبح 60 عجلاً بلدياً ،ليستفيد منها  نحو 10 آلاف أسرة من  الأولى بالرعاية في  50 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري والوحدة المحلية، وسيتم  التوزيع على مدار 4 أيام بداية من "اليوم" والذي يشهد ذبح 8 رؤوس ، وفي اليوم الثاني 16 رأساً ،واليومين الثالث 20 ،  والرابع 16 رأساً.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جمعية الأورمان أيام عيد الأضحى المبارك المجتمع المدنى الخطة التنموية

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