آلام المخاض تطرأ على سيدة فى صلاة العيد بمسجد الإمام الحسين

في مشهد طريف وغريب من نوعه، طرأت حالة ولادة أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الإمام الحسين، حيث بدأت سيدة ثلاثنية تتألم من آلام المخاض قبيل صلاة عيد الأضحى المبارك خلال التكبيرات بمصلى السيدات.

وساعدت إدارة المسجد السيدة في الخروج من المسجد والوصول لسيارة الإسعاف، حيث خرجت من بوابة ٩ التي كانت الأقرب لمكان تواجدها في المصلى بالمسجد.

وبدأت صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة ٦.٢١ صباحا بتوقيت القاهرة، وجاءت صيغة تكبيرات العيد كالآتي:

"الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إيَّاهُ ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".