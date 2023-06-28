إمام الحسين: الفداء والتضحية فى قصة أبينا إبراهيم

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن عيد الأضحى يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر، وشعيرة الأضحية ولقاء الأهل والأحبة.

وأضاف "عبد السلام"، في خطبة العيد، أن الفرج ملازم للشدة والعسر يأتي بعده اليسر، والبر عاقبته الخير كان الفداء من الله -عز وجل- لإسماعيل -عليه السلام-؛ حيث يقول الحق سبحانه: "فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ".

وأوضح أن تلك التضحية العظيمة، ولذلك البر النادر ؛ رفع الله تعالى للخليل إبراهيم -عليه السلام- الذكر الحسن، والثناء الجميل، وجعله أمةً وحده، حيث يقول الحق سبحانه "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا للهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ"، كما رفع الحق سبحانه ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام" في القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه: "واذكر الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".

وتابع: صارت الأضحية سنة أبينا إبراهيم -عليه السلام- وسنة نبينا عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم، حيث يقول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن في الأضحية: "سُنَّةُ أَبيكُمْ إِبْرَاهِيم".

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة