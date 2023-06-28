المصلون يلتقطون الصور التذكارية عقب صلاة العيد فى شبرا مصر

التقط عدد من المواطنين صورا تذكارية خلال أدائهم صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية واسعة في شارع شبرا مصر .

توافد عدد كبير من المواطنين على الخازندار استعداد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية كبيرة، واحتشد أعداد كبيرة من الأسر والأطفال التي حرصت على التوافد برفقة الأطفال الصغار، الذين يرتدون ملابس العيد، ومعهم البالونات.

تزين الخازندار في شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة بالبلونات، وتزينت بالبلونات للأطفال تمهيدًا لتوزيعها عليهم عقب الانتهاء من الصلاة، وذلك لتحفيزهم على أداء الصلاة في كل عيد.

وسط أجواء احتفالية كبيرة، وإقبال وتوافد عظيم من المواطنين الذين يحرصون على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، تفاديًا لأي أحداث شغب أو عنف.