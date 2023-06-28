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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتكبير والبالونات.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الغربية

صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية

أدى الآلاف من أهالي محافظة الغربية، صلاة عيد الاضحى المبارك. 

وأعلن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية،  أنه تم تجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة، تتضمن ثلاث ساحات رئيسية الأولى بمنطقة استاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، والثالثة بشارع البحر الرئيسي بمدينة زفتي، وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 آلاف مصلى.

بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليًا عمل الاستعدادات لفرشها وتجهيزها وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيًا، وأن هذا إلى جانب المساجد الكبرى فقط بالمراكز والمدن.

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحي المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد أهم مظاهر العيد وهي الصلاة عند افتتاح اليوم.

وظهر الزحام في الطرق المؤدية من وإلى مصليات العيد، وانتشرت قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف في مختلف الساحات والطرق المؤدية لها لتأمين سلامة وصحة كافة المشاركين، وتسيير السيارات والمركبات والأفراد دون حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات بالعيد.

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الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك بساحات ومساجد الغربية أداء صلاة عيد الأضحى آلات استاد طنطا الآلاف من أهالي السيارات والمركبـات الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية المساجد والساحات الكبري بمدينة زفتي بمدينة طنطا شارع البحر الرئيسي

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