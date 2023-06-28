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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة أداء صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة

صلاة العيد في ساحة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة

أدى المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة صلاة العيد في مدينة سوهاج الجديدة لأول مرة في ساحة للصلاة على مساحة 400 متر قد تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحى المبارك.

ورافقه المهندس أحمد خالد مقلد نائب رئيس جهاز المدينه وعدد من معاوني رئيس الجهاز، وحرص رئيس الجهاز  على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين وتوزيع ألعاب الأطفال وبالونات على الأسر الموجودة. 

فيما صرح أحمد خالد مقلد نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن صلاة العيد في مدينة سوهاج الجديدة أول مرة تتم في ساحة منفصلة خصصها جهاز المدينة للمواطنين لأداء صلاة العيد وهي مجهزة بصوتيات وسجاد والعاب للأطفال
مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3 أتوبيسات لنقل المواطنين من وإلى ساحة الصلاة مجانا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
فيما أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد التي تقام بداخلها صلاة الجمعة بإجمالى 8652 مسجدا منتشرة على مستوى القرى والمراكز مع إتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

فيما أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن رفع درجة  الطوارئ داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اتخذت إدارة المستشفيات عدة إجراءات لضمان استمرارية الخدمة الصحية للمواطنين المترددين عليها واستقبال حالات الطوارئ والحوادث أثناء إجازة العيد. 

وأوضح عبد الخالق أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. 

 

صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
صلاة العيد في ساحة بمدينة سوهاج الجديدة
أراضي هيئة المجتمعات العمرانية سوهاج الجديدة - موعد صلاة عيد الأضحى 2023 اداء صلاة العيد الإستقبال والطوارئ التعليم العالي والبحث العلمي

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