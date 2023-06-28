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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالغردقة (صور)

صلاة عيد الأضحى بالغردقة
صلاة عيد الأضحى بالغردقة

أدى الآلاف من المواطنين بمدينة الغردقة صلاة عيد  الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، وسط فرحة غامرة وتواجد كبير من المواطنين والزوار الأجانب من جنسيات مختلفة، والذين حرصوا على التواجد أمام ساحة مسجد الميناء الكبير ومشاركة المصريين  أجواء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوي والبالونات على الأطفال لتسود حالة من البهجة والسعادة لدى الجميع.

وشهدت الشوارع والمنطقة المحيطة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة تكدسًا وزحامًا كبيرًا من المواطنين، وسط تواجد أمني و مروري مكثف وخدمات أمنية ومرورية ثابتة و متحركة لتنظيم حركة المرور، وتخفيف الزحام، وبذلت الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة وسط تعاون من المواطنين حتى تم تسيير حركة الشارع المارة والسيارات.

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، انهاء استعدادها لاستقبال المُصلين في عيد الأضحى المبارك، وذلك بتطهير وتعقيم المساجد، وتجهيزات الفرش والمعدات اللازمة للصلاة في ساحات المساجد المحددة.

وأكد الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تجهيز 212 مسجدًا و10 ساحات لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك، لافتًا إلى أنه تم تحديد مساجد أداء صلاة عيد الأضحى، التي تم تخصيصها، والتي جاء عددها 212 مسجدًا وهي موزعة على مدن المحافظة على النحو التالي: 110 مساجد في مدينة الغردقة، و22 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في مدينة سفاجا، و20 مسجدًا في مدينة القصير، و10 مساجد في مدينة مرسى علم، و14 مسجدًا في حلايب وشلاتين.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية لتسهيل تجهيز المساجد وفرشها وتجهيز الساحات بالتعاون مع مسؤولي الوحدات المحلية ومديري الإدارات بالمدن، مؤكدًا أنه هناك تعليمات للائمة بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات الصادرة لهم في شأن صلاة العيد وما يعقبها من ترتيبات.

صلاة عيد الأضحى بالغردقة
صلاة عيد الأضحى بالغردقة
صلاة عيد الأضحى بالغردقة
صلاة عيد الأضحى بالغردقة
صلاة عيد الأضحى بالغردقة
صلاة عيد الأضحى بالغردقة
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