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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى بميدان مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

أدى المئات من المواطنين صلاة العيد بمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية، حيث توافد الأهال على المسجد الكبير من بعد الفجر لأداء الصلاة.

وعمت البهجة ميدان المساجد، حيث اصطحبت الأسر ابنائهم لمشاركتهم صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان المساجد بمنطقة بحري وسط الإسكندرية.

يذكر أن صلاة عيد الأضحى تقام بجميع المساجد وساحات الصلاة البالغ عددها 561 ساحة صلاة،  وأكثر من 5 آلاف مسجد وزاوية، موزعة على مستوى الاسكندرية.

وجاءت ضوابط إقامة صلاة العيد، لتشمل فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل لاستقبال المصليين، وفتح جميع مصليات النساء بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال وإدخال البهجة عليهم، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.


وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها.


ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر والحدائق المركزية برفع درجة الإستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف أعمال النظافة وخاصة بمحيط المساجد والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرفع كافة المخلفات وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.

وكثفت الحدائق المركزية أعمالها في رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بهم، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

وقد قامت شركة النظافة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعداداً لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة الي المدفن الصحي.

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس
صلاة العيد المرسي ابو العباس اهالي الأسكندرية ميدان المساجد صلاة عيد الأضحى

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