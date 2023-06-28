الآلاف يتوافدون على 500 ساحة لأداء صلاة العيد بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على صلاة عيد الأضحى المبارك فى عدد من ساحات المحافظة.

وتوافد الآلاف من أهالى محافظة الدقهلية على ساحات الصلاة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الأماكن المخصصة و البالغ عددها 10 آلاف مسجد و500 ساحة بنطاق المحافظة.

وكانت محافظة الدقهلية قد أعلنت إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال نجهيز ساحات الصلاة وتطهير وتعقيم المساجد وتغير و تجديد السجاد، كما تم التنسيق مع كافة المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لتشكيل غرفة عمليات مركزية لمواجهة أى أزمات طارئة.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، كلف رؤساء المنطقه المركزية المحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة، والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة بشن حملة نظافة مكبرة بالمنطقه المركزية منذ الصباح الباكر.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل وزيادة عدد الورديات وصيانة وغسيل الأرصفة بكافة شوارع ومداخل مدينة المنصورة وطلخا، من خلال زيادة عدد المعدات وعدد العمال وزيادة سعات العمل.

صلاة العيد بالدقهلية

صلاة العيد بالدقهلية