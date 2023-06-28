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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ستولتنبرغ: لاينبغى الاستهانة بروسيا عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه لا ينبغي على الحلف الاستهانة بروسيا والتقليل من شأنها عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة التي قامت بها قوات فاغنر ليلة السبت الماضي.
 

وأوضح ستولتنبرغ الثلاثاء عقب لقائه بزعماء عدد من الحلف في لاهاي: "لا ينبغي لدول الحلف الاستهانة بروسيا عقب الأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وعليهم مساعدة أوكرانيا وضمان قدرتها على الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، بغية تعزيز موقفها خلال أية مفاوضات مستقبلية محتملة".

 

وأشار إلى أن ما حصل في روسيا يوم السبت شأن داخلي، إلا أنه لا ينبغي التقليل من شأنه، مشددا على ضرورة مساعدة أوكرانيا التي كلما تقدمت قواتها إلى الأمام واحتلت المزيد من الأراضي أصبح موقفها أقوى خلال المفاوضات المقبلة".

 

وشدد ستولتنبرغ أيضا على ضرورة تعزيز الدفاع الذاتي وقدرة الحلف على الردع، مشيرا إلى أن قادة الحلف سيتبنون خلال قمة فيلنيوس المقبلة خططا عسكرية لنشر قوات جديدة على الجبهة الشرقية للحلف والموافقة على إنشاء نظام دفاع جوي في البلطيق.

 

وخلص إلى أنه لتمويل كل هذه الجهود، يجب على قادة دول الناتو تحديد 2% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق العسكري لدول الناتو

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