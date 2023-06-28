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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى 4 حظائر ماشية ببركة السبع

موقع الحادث
موقع الحادث

نشب حريق هائل بقرية كفر المادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق 4 حظائر  ماشية بالقرية ، وذلك عقب  ورود بلاغ من الأهالي، دون خسائر في الأرواح، وأخطر مركز الشرطة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة. 


وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية امتد لثلاثة حظائر  مواشي أخرى مجاوره بقرية كفر الحمادية، دائرة المركز وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية، لدفع بسيارتها، والانتقال إلى محل البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في 4 حظائر مواشي، بقرية كفر الحمادية دائرى المركز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وجاري حصر الخسائر والأضرار المادية داخل تلك الحظائر.

إجراءات القانونية السيطرة على الحريق السيطرة علي حريق العثور علي جثمان اللواء حازم سامي الخامسة

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