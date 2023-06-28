طرح 10 أحواش زراعية للبيع بالمزاد العلنى فى العاشر من رمضان

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، طرح 10 أحواش زراعية بالغابات الأولى والثالثة و شمال الغابة الخامسة بمساحات تتراوح من 5 أفدانة إلى 11 فدانًا بالمدينة للبيع بالمزاد العلني .

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 399 عن كل حوش، بينما تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، ويتم سداد تأمين مالي لدخول المزاد بقيمة 200 ألف جنيه عن كل حوش في موعد غايته جلسة المزاد.

واستكمل رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه يتم استكمال سداد نسبة 25 % و 1% و0.5 % لصالح مجلس الأمناء من قيمة البيعية الإجمالية الراسي بها، وذلك فور رسو المزاد، لافتًا إلى أنه يتم سداد الباقي 75% بأحدى الطريقتين .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الطريقة الأولى تتضمن استكمال القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد على أن يتم خضم نسبة 5% من القيمة البيعية الإجمالية لقطعة الأرض في حالة السداد الفوري خلال تلك الفترة.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن الطريقة الثانية تنص على سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لمنشور وزرارة المالية و 0.5 % مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بالإضافة الفائدة في نهاية الـ3 شهور الأولى من تاريخ رسو المزاد مع القيام الرسي بتحرير شيكات أجلة بقيمة الأقساط والفوائدة باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد رئيس جهاز العاشر من رمضان، بأنه يجوز للراغبين الدخول المزاد المعانية على الطبيعية في مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.