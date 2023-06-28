أحياء المنطقة الجنوبية فى القاهرة تستعد لعيد الأضحى المبارك

رفعت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المنطقة الجنوبية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات، والتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

وفي إطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية لعمل حملات نظافة ورفع كفاءة بمحيط المساجد استعدادا للاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وتم التنبية على مشرفي المربعات و المتابعة الميدانية بالحي والرصد البيئي بتكثيف المتابعة والقيام بحملات النظافة ورفع الاشغالات من محيط المساجد مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع أي مخلفات بمحيط دور العبادة والشوارع المؤدية إليها بالاضافة إلى التأكيد من أعمدة الإنارة بالشوارع واجراء الصيانة اللازمة لها .

وتنفيذا للتوجيهات برفع كفاءة الشوارع والميادين قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدى عبدالمتعال بالتنسيق مع هيئة النظافة بعمل حملة نظافة بمحيط المساجد بنطاق مسجد مدينه الوحدة بشارع الميثاق ومسجد الرحمن بمنطقة الكندى في إطار التكليفات بتكثيف الجهود لرفع كفاءة ونظافة كافة الساحات استعدادا للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة لرفع الفرش المخالفة بدون تصريح لذبح الأضاحى أمام مساكن أطلس من محور الجزائر للحد من المخالفات والتعديات بشوارع الحي وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي.

وقام حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان بالتنسيق مع إدارة الرصد البيئي والأجهزة المعنية بعمل حملات نظافة ورفع كفاءة بمحيط المساجد بنطاق الحي استعدادا للاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وشملت ساحة صلاة العيد بشارع الحرير وبمحيط مدرسة جمال عبد الناصر وساحة أمام مدرسة حلوان البلد الإبتدائية وساحة نادي كفر العلو وتم التنبية على مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية ومدير الإنارة بالحي بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من محيط المساجد مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع أي مخلفات بمحيط دور العبادة والشوارع المؤدية اليها بالإضافة إلي التأكيد من أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانة اللازمة لها.

واستمرارا للحملات بحي المعادي تحت إشراف اللواء دكتور طارق بحيري رئيس الحي بعمل حملات نظافة على ساحات الانتظار وساحات المساجد وتم رفع كفاءة نظافة ساحة مسجد الفاروق وساحة مسجد النور والمسجد الكويتي بزهراء المعادى وساحة مسجد الرحمن بشارع ٩ ومسجد الزيات و ساحات الصلاه بشارع ٢٠٦ دجلة وعزبة نافع و شارع القنال وشارع ٨٤ ومسجد الريان ومساجد منطقة الخبيري استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وفي نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التي ستؤدى فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمواطنين وتنفيذا لذلك وجهت المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره بسرعة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالحي وفرع الهيئة للبدء بحملات النظافة وتطهير وتعقيم المساجد والساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد.

وتم التنسيق بين مدير المتابعة الميدانية ومدير فرع الهيئة للقيام بأعمال رفع التراكمات والمخلفات وكنس وتجريد طريق الكورنيش والاوتوستراد وشارع مصر حلوان الزراعي ورفع تراكمات القمامة أسفل صناديق كوبري شمال طرة وسلم شارع طارق صلاح الدين وجاري العمل بنظافة وتطهير وتعقيم ساحات الصلاة.

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى