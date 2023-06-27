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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جو أشقر ومطرب "الغزالة رايقة" يطرحان أغنية "يحيا السهيرة" (فيديو)

جو اشقر ومحمد أسامة
جو اشقر ومحمد أسامة

طرح المطرب اللبناني جو أشقر ومحمد أسامة، اغنيتهما الجديدة “يحيا الشهيرة” بطريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

«يحيا السهيرة» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، ومن انتاج شركة pmg لمالكها المنتج تامر عبد المنعم , وانتهي من تصويرها مطلع الشهر الحالي ليتم طرحها مع عيد الاضحى.

ويحضر محمد أسامة لأغنية جديدة ستكون ديو أيضًا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف 2023.

وانتهي أسامة مؤخرا من تسجيل أغنية تحمل اسم سوبر هيرو محمد ويتعاون فيها مع الملحن الشهير عزيز الشافعي وهي من كلمات مودي نبيل وتوزيع أمين نبيل.

جو اشقر محمد أسامة عيد الأضحى المبارك يحيا السهيرة شركة pmg يوتيوب

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