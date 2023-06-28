ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موسم عيد الأضحى.. فرصة "شاب" لاستكمال تعليمه ببيع البالونات

رمضان بائع البالونات
رمضان بائع البالونات

رحلة كفاح يعيشها الشاب رمضان صاحب الـ١٩ عاما، والذي استغل فرصة قدوم عيد الأضحى المبارك للبحث عن قوت يومه ومصدر رزق يتلائم مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن عيد الأضحى يعد موسم قوي للباعة في ظل احتفال المواطنين وقضاء الإجازة.

 

وعلى كوبري قصر النيل بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، يقف رمضان صاحب الـ١٩ عاما لبيع البالونات للأطفال المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه يقوم ببيع البالونة بـ١٠ جنيهات، كما أنه ينتظر موسم الأعياد للحصول على قوت يومه ومصدر رزقه.

 

ويقول رمضان في حديثه للـ"الدستور" إنه يقوم ببيع البالونات خلال موسم عيد الأضحى المبارك من أجل الحصول على قوت يومه ومن خلال تحصيل تلك الأموال ينفق به على تعليمه خاصة وأنه يرغب في استكمال مسيرته التعليمية.

رمضان بائع البالونات
رمضان بائع البالونات
رمضان بائع البالونات
رمضان بائع البالونات
رمضان بائع البالونات
رمضان بائع البالونات
موسم عيد الأضحى عيد الأضحى البالونات بيع البالونات قدوم عيد الأضحى مناسبة عيد الأضحى المبارك كوبري قصر النيل

الأكثر قراءة

رغم الحظر.. روسيا سترسل طائرة إلى واشنطن لهذا السبب

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

سمير مرقص يكشف سبب استقالته من منصبه كمساعد لمحمد مرسي

سمير مرقص لـ"الشاهد": توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض قرار حظر التجول بمحافظات القناة

سنة مؤكدة.. متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي؟

رضا البحروي: "غنيت في الأفراح الشعبية حين كنت بعمر الـ8 سنوات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟