موسم عيد الأضحى.. فرصة "شاب" لاستكمال تعليمه ببيع البالونات

رحلة كفاح يعيشها الشاب رمضان صاحب الـ١٩ عاما، والذي استغل فرصة قدوم عيد الأضحى المبارك للبحث عن قوت يومه ومصدر رزق يتلائم مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن عيد الأضحى يعد موسم قوي للباعة في ظل احتفال المواطنين وقضاء الإجازة.

وعلى كوبري قصر النيل بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، يقف رمضان صاحب الـ١٩ عاما لبيع البالونات للأطفال المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه يقوم ببيع البالونة بـ١٠ جنيهات، كما أنه ينتظر موسم الأعياد للحصول على قوت يومه ومصدر رزقه.

ويقول رمضان في حديثه للـ"الدستور" إنه يقوم ببيع البالونات خلال موسم عيد الأضحى المبارك من أجل الحصول على قوت يومه ومن خلال تحصيل تلك الأموال ينفق به على تعليمه خاصة وأنه يرغب في استكمال مسيرته التعليمية.

رمضان بائع البالونات

رمضان بائع البالونات