عبدالفتاح البرهان: حريصون على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنهم حريصون على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

المتمردون حاولوا اختطاف الثورة

وقال البرهان إن هناك مؤامرة تحاك ضد السودان وعلى الجميع الانتباه لذلك، مؤكدًا أن المتمردين حاولوا اختطاف الثورة لتحقيق مطامعهم الخاصة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى المبارك.