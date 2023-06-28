الإحصاء يكشف عن هبوط حاد فى واردات الثلاجات والشاشات والموبايلات

واصلت واردات مصر من السلع المعمرة تراجعها لأدنى مستوياتها، بما تشمله من ثلاجات وغسالات وسيارات وأجهزة محمول، بعدما سجلت 51.5.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت حركة استيراد الهواتف المحمولة أكبر تراجع بين السلع المعمرة على الإطلاق، والتى هبطت إلى 438 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى مقاببل 308.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 308.3 مليون دولار.

وكشفت أرقام الإحصاء، استمرار أزمة توافر الأجهزة الكهربائية نتيجة الانخفاض الحاد فى وارداتها، حيث هبطت واردات الثلاجات إلى 24.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 68.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما هبطت واردات شاشات تليفزيون إلى حدود 2.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 221.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 218.9 مليون دولار.

وسجلت واردات الغسالات تراجعًا هى الأخرى إلى حدود 3.085 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 16.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 13.2 مليون دولار، وواردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها إلى حدود 5.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 46.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 40.7 مليون دولار.

يذكر أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 19 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 26.9 مليون دولار خلال الربع المناظ ر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.8 مليار دولار.