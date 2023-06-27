ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصين فى المرتبة الأولى

الإحصاء: 8.3 مليار دولار صادرات مصرية لآسيا خلال الربع الأول من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

انكمشت الصادرات المصرية لدول القارة الآسيوية إلى حدود 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 12.091 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.7 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
جاءت الصين فى مقدمة الدول الآسيوية بأعلى قيمة للصادرات المصرية والتى بلغت 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار، يليها الهند والتى بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 813.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 349.2 مليون دولار.
وسجلت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 316.9  مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 567 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 250 مليون دولار.
وفى المقابل، أظهر تقرير جهاز الإحصاء، تراجع حركة الواردات المصرية من دول آسيا إلى حدود 3.062 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 4.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بفارق 1.5 مليار دولار.
وتصدر الهند قائمة الدول الآسيوية من حيث قيمة الواردات المصرية منها، بنحو 215.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 705.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 490.1 مليون دولار، تليها كوريا الجنوبية بواردات قدرها 215.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 295.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 80.3 مليون دولار.

الصادرات المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصين الاحصاء آسيا

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

مميزات وعيوب تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. قارن بنفسك

العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن وتمزيق ملابسه بالقاهرة

دعاء ذبح الأضحية.. متى يبدأ النحر وما هو أخر موعد للذبح؟

تبدأ من 5 جنيهات.. أبرز الأماكن لقضاء فسحة العيد بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟