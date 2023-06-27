الإحصاء: 8.3 مليار دولار صادرات مصرية لآسيا خلال الربع الأول من 2023

الصين فى المرتبة الأولى

انكمشت الصادرات المصرية لدول القارة الآسيوية إلى حدود 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 12.091 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.7 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

جاءت الصين فى مقدمة الدول الآسيوية بأعلى قيمة للصادرات المصرية والتى بلغت 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار، يليها الهند والتى بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 813.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 349.2 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 316.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 567 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 250 مليون دولار.

وفى المقابل، أظهر تقرير جهاز الإحصاء، تراجع حركة الواردات المصرية من دول آسيا إلى حدود 3.062 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 4.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بفارق 1.5 مليار دولار.

وتصدر الهند قائمة الدول الآسيوية من حيث قيمة الواردات المصرية منها، بنحو 215.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 705.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 490.1 مليون دولار، تليها كوريا الجنوبية بواردات قدرها 215.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 295.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 80.3 مليون دولار.