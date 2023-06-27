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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حبايبنا".. حكيم يُشارك جمهوره الاحتفال بعيد الأضحى بأغنية جديدة (فيديو)

حكيم
حكيم

طرح النجم الشعبي حكيم منذ قليل أحدث اعماله الغنائية بعنوان “حبايبنا” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف النتصات الغنائية الرقمية.

وحرص حكيم على الاحتفال مع جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك بطرح أغنية “حبايبنا” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي إسلام كنكا، والملحن كريم الصباغ والموزع الموسيقي فلسطيني، ومكساچ وماستر أحمد جوده.

ويحيي “حكيم” حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي 2023، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويفتتح مطرب الأغنية الشعبية، بهذا الحفل، موسم حفلات صيف 2023، ويقدم “حكيم” خلاله، العديد من الاستعراضات والأغنيات المختلفة.

النجم الشعبي حكيم حكيم حبايبنا عيد الأضحى أغنية “حبايبنا” الساحل الشمالى

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