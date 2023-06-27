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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى
عيد الأضحى

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2023

المذاهب الإسلامية الأربعة لهم آراء حول أداء صلاة عيد الأضحى المبارك نرصدها خلال السطور التالية:

 

أداء صلاة عيد الأضحى 2023 مذهب أبى حنيفة:

أوضح أنصار مذهب أبى حنيفة أن صلاة عيد الأضحى تبدأ أولًا باستحضار النية في القلب، واللسان من خلال ترديد هذه الكلمات لمن ينوى الصلاة : أصلى صلاة العيد لله .

الركعة الأولى :

وبعد استحضار النية يبدأ تكبير المصلى وهى ما يسمى بتكبيرة "الإحرام "  ويليها الثناء على الله -تعالى-، ويُكبّر بعد ذلك ثلاث تكبيرات، بحيث يرفع  المصلى يديه في كل مرة، ويسكت بين كل منها بما يقدر بالتسبيح ثلاث تسبيحات، ويستعيذ بالله، ويبسمل سرا، ثمّ يقرأ الفاتحة، وسورة أخرى جهرا، وُستحب أن تكون سورة الأعلى، ويلي ذلك الركوع، والسجود

 

الركعة الثانية 

 الركعة الثانية فتبدأ بالفاتحة، وسورة أخرى جهرا، والمستحب أن تكون سورة الغاشية، ثمّ يكبر ثلاث تكبيرات؛ برفع اليدين في كل منها، ويجوز تقديم التكبيرات على القراءة، وتجوز الزيادة في التكبيرات حتى ست عشرة تكبيرة.

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 كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2023 عند أنصار المذهب المالكى:

الركعة الأولى :

عدد التكبيرات في الركعة الأولى عند المالكية سبع مع تكبيرة الإحرام.

 

الركعة الثانية :

الركعة الثانية فهى عبارة عن 6  تكبيرات مع تكبيرة القيام، وكذلك عدد التكبيرات عند الحنابلة، وتكون قَبل القراءة مع جواز التأخير، ويكون مقدار السكوت بين التكبيرات حتى يكّر المصلون.

 

ما يكرهه المالكية عند التكبير؟

يكره أنصار المذهب المالكى رفع اليدين عند التكبير باستثناء تكبيرة الإحرام، وإن نسي المصلى إحدى التكبيرات قبل الركوع، فإنه يأتي بها، ويعيد القراءة، وفى حالة تذكر التكبيرات بعد الركوع، فيستكمل الصلاة، وفي كلا الحالتَين يسجد للسهو.

 

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2023 مذهب الحنابلة :

ويرى أنصار هذا المذهب ضرورة  رفع اليدين عند كل تكبيرة، وتَرك التكبيرات عندهم لا يبطل الصلاة.

 

طريقة صلاة عيد الأضحى 2023 الشافعية:

الركعة الأولى :

 يبلغ عدد التكبيرات عند الشافعية 7 تكبيرات في الركعة الأولى دون تكبيرة الإحرام، و5  في الركعة الثانية، وتكون قبل القراءة، أما السكوت فيما بينها فيكون بمقدار آية معتدلة؛ يسبّح الله فيه، ويرفع اليدين فيها جميعا

 

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