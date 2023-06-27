رابع أيام العيد.. وائل جسار وموسى يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة

يستعد النجم اللبناني وائل جسار والمطرب موسى، لإحياء حفل غنائي مشترك مساء يوم 1 يوليو الموافق رابع أيام عيد الأضحى، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة ومنها: “غريبة الناس، وتوحشيني، وجرح الماضي، ولا في الأحلام، ومشيت خلاص، ونسم علينا الهوى لفيروز، وقال إيه بيسألوني لوردة، وزي الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ” وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

فيما يقدم النجم موسى خلال الحفل عدد من أشهر أغنياته ومنها: “الفسية، ومازنجر، ويا معدي، ووضع تاني، والحلوة، ونقابة المجروحين، وولا ليلة، وبتعمد، وسنيوريتا” وغيرها من الأغنيات.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.