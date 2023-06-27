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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"قضت على البطالة".. "فرصة" مبادرة السيسي لتوفير فرص عمل دائمة للشباب

حياة كريمة
حياة كريمة

لم تتأخر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في توفير الدعم الكامل للشباب قاطني المحافظات لتوفير فرص عمل لهم من خلال برنامج فرصة للقضاء على البطالة ومساعدة الشباب.

ذكر محمد عامر، ٢٤ عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، أنه تخرج فى الجامعة منذ عامين ولم يجد وظيفة تناسب خبراته العديدة، خاصة فى مجال التصميم والجرافيك.

وأوضح «عامر» أن برنامج «فرصة» استطاع توفير فرصة عمل له ولأصدقائه الذين ذهبوا معه أثناء التقديم، مضيفًا: «معظم الخريجين يواجهون أزمة فى توفير فرصة عمل مناسبة والكثير منهم ييأس بعد فترة طويلة من البحث المستمر، ولكن حياة كريمة غيرت هذه النظرة ومكنت الشباب وقضت على البطالة».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح العديد من المشروعات التى وفرت فرص عمل دائمة للشباب، على رأسها العاصمة الإدارية التى بُنيت بسواعد المصريين فى فترة زمنية، موجهًا الشكر للرئيس على اهتمامه بالمصريين وتنفيذ مبادرات إنسانية من وقت لآخر.

وأضاف: «الهدف الأساسى من برنامج «فرصة» هو تمكين الشباب من الحصول على وظائف ملائمة والقضاء على البطالة نهائيًا، خاصة أن معدلها تراجع فى الفترة الأخيرة بعد تولى الرئيس الحكم».

محمد عامر: حياة كريمة أنقذتنا من البطالة

وتابع: «علمت من أحد أصدقائي عن برنامج فرصة لتوظيف الشباب في وظائف تساعدهم في العمل بالمجالات التي يحبوها فقررت أن أذهب أنا وأصدقائي واحتوانا الشباب القائمين وقدمنا إلى أكثر من وظيفة».

وواصل محمد: «كل الشباب بعد التخرج تسود الدنيا في أعينهم خاصة بعد أن نيأس من أصحاب الشركات في القبول لوظيفة تساعدنا في توفير معيشة مناسبة لنا في بداية حياتنا ولكن حياة كريمة لم تهتم فقط بالبناء والتطوير ولكنها كانت عالم أساسي لتمكين الشباب والقضاء على البطالة بشكل كبير».

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