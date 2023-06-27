كتب عطلة عيد الأضحى.. أبرزها "الحج والعمرة" و"إمام التفكير"

ثمّة كتبٌ صدرت حديثًا تتناسب أن تتخذوها رفقاءً لكم في عطلة عيد الأضحى وفصل الصيف، منها ما يتناسب مع شعائر الحج، ومنها ما يأخذكم في رحلةٍ فكريةٍ تأملية؛ نستعرضُها في السطور التالية:

"الحج والعمرة مناسك وأسرار".. كتاب للدكتور محمد مختار جمعة

في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف، والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار التاسع والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب: "الحج والعمرة مناسك وأسرار" من إعداد د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وهذا الكتاب يقدم خلاصةً ميسرة لأعمال الحج والعمرة تراعي ما تم من توسعات وتطوير سواء في الحرم أم في غيره من أماكن أداء النسك في ظل كثرة عدد الحجاج والمعتمرين ، كما يقدم ملخصًا شافيًا لما يفسد الحج والعمرة ولا يجبر فعله أو تركه بدم ، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله ، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه .

ويضم مجموعة خواطر روحية حول أسرار مناسك الحج والعمرة تتضمن مفهوم التلبية وتمامها ، ومغزى رمي الجمرات ومرماه ، وقضية التسليم والتشبه بأحوال الآخرة في الحج ، والهدي والأضحية ومقاصدهما السامية، وجانبًا واسعًا من فيض مشاعر هذه المرحلة الإيمانية العظيمة المباركة .

"إمام التفكير.. زيارة جديدة لنصر حامد أبو زيد".. كتاب جديد لـ محمد الباز

أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز، عن طرح كتابه الجديد "إمام التفكير.. زيارة جديدة لنصر حامد أبو وزيد"، فى المكتبات حاليا، والذى يتناول فيه زيارة جديدة لنصر حامد أبو زيد.

وولد المفكر نصر حامد أبو زيد فى 10 يوليو 1943، ونشأ فى أسرة ريفية بسيطة، فى البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن تنفق عليه فى الجامعة، لهذا اكتفى فى البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكى عام 1960م.

وبعد ذلك حصل نصر على الليسانس من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة 1972م بتقدير ممتاز، ثم ماجستير من نفس القسم والكلية فى الدراسات الإسلامية عام 1976م وأيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية فى الدراسات الإسلامية عام 1979م بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

ورحل المفكر نصر حامد أبو زيد عن عالمنا، فى 5 يوليو 2010، بعد صراع مع المرض، وترك مجموعة واسعة من المؤلفات.

«حكايات شعبية فرعونية».. أحدث إصدارات مكتبة الأسرة بهيئة الكتاب

صدر حديثًا عن مكتبة الأسرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه.

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه يعد أول نموذج واضح وسليم لترجمة هذه النماذج الأدبية للحكايات الشعبية في مصر القديمة، وقد كتب في عصر قريب من بداية اكتشاف سر الكتابة الهيروغليفية في القرن التاسع عشر.

يتضمن الكتاب تقريبا 13 قصة شعبية فرعونية قام جاستون بالتمهيد لها ولظروف إكتشافها وسردها، ويعرض ماسبيرو ترجماته لقصص شعبية مختلفة تحصل عليها من برديات متفرقة، من متاحف مختلفة في العالم، في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وأخريات تم إكتشافها من قبل علماء أثار في مواقع أثرية وتم إرسالها لتتم ترجمتها خارج البلاد لعلماء أثار أخرين.

وتظهر في هذه القصص الشعبية العديد من العادات والتقاليد الفرعونية القديمة، كما يظهر بها بعض المعلومات التاريخية التوثيقية التي كانت ذات فائدة في توثيق العصر الذي كتبت فيه، مثل اسم الملك وغيرها من المعلومات، وقد أشار ماسبيرو لنقطة هامة في الكتاب، وهي رغم تشابه هذه القصص الشعبية بقصص شعبية لحضارات أخرى كانت في نفس الإطار الزمني للفراعنة، إلا أن مصريتها تطغى عليها وتبدو واضحة في تفاصيلها، وقد أوضح ماسبيرو كذلك الشبه الكبير بين هذه الحكايات الشعبية الفرعونية وحكايات «ألف ليلة وليلة».

وتحتوي القصص على بعض الدلالات التاريخية التي تعود إلى حقبة إحدى الأسر أو حكم أحد الملوك، فهي تشير إلى بعض الأسس الهامة في الثقافة الفرعونية مثل الإشارة إلى عملية التحنيط وإنتقال الروح إلى العالم الأخر، أثر السحر في الحياة اليومية لشعب مصر، الرحلات التجارية بين مصر والدول الأخرى، والأساطير الفرعونية المختلفة وكذلك تأثر مصر بالأحداث السياسية والغزوات الخارجية، وعلى سبيل المثال، «قصة الأخوين» التي تعود إلى حقبة الأسرة التاسعة عشر تحمل إشارات عديدة لقصة أوزوريس وما حدث له من قبل أخيه، وفي قصة «الأمير والقدر المحتوم» الشبه الكبير بين قصته وقصة الأميرة النائمة الشهيرة، أما قصة «ساتني – خع إم واس» فهي إحدى القصص ممن أحد أبطالها أشباح، ورحلة البطل ليحصل على كتاب كتبه «تحوت» بنفسه، وفي قصة «تحوتي» التخطيط العسكري الممتاز الذي يذكرنا بقصص وأساطير رومانية قديمة، ومن أقدم القصص، قصة «سنوهي» التي تعد أقدم قصة قصيرة في التاريخ، وهي رحلة سنوهي هرباً من مصر حتى يعود إليها ظافراً، وغيرها الكثير.