الزراعة: "متبقيات المبيدات" استقبل وصدر 950 شهادة وعينة تحليل منتجات

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار سير العمل في المعامل والإدارات الخدمية بالوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اليوم الثلاثاء، أن المعمل أصدر 600 شهادة تحليل للعملاء، كما استقبل 350 عينة منتجات غذائية، مشيرة إلى نتائج التحليل يتم إعلانها خلال أقل من 24 ساعة.

وأضافت أن العمل مستمر بمعمل طوال أيام إجازة العيد؛ لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين، وفحص عينات السوق المحلية أيضًا.