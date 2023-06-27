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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البنتاجون: 500 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون عن تزويد كييف بمساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخارجية الأمريكية، عن أنها ستعلن خلال هذا الأسبوع عن جملة من الإجراءات ضد مجموعة "فاجنر".

بايدن يتبرأ من تمرد "فاجنر" 

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوضحوا لموسكو أنهم لم يشاركوا في حركة التمرد القصيرة التي قامت بها مجموعة فاجنر في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واصفا إياها بأنها "جزء من صراع داخل النظام الروسي".

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