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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحرس الوطني الروسي: تسلمنا دبابات ومعدات ثقيلة بعد تمرد "فاجنر"

فاجنر
فاجنر

أعلن الحرس الوطني الروسي، عن تسلمه دبابات ومعدات ثقيلة بعد تمرد “فاجنر”، وذلك وفقًا لخبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

من ناحية أخرى أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين ، تخلى عن مطلب إقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

مغادرة قائد فاجنر إلى بيلا روسيا

يذكر أن  قائد مجموعة فاجنر قد غادر إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، موضحا أيضا بأنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وبموجب الاتفاق الذي جنب روسيا أخطر أزمة أمنية منذ عقود، قرر يفجيني بريجوجين وقف تقدم قواته نحو موسكو، كما أنه لن تتم محاكمة أي من مقاتلي المجموعة التي لعبت دورا قتاليا رئيسيا في الحرب على أوكرانيا، بعد تمردها واحتلال مدينة "روستوف". 

الحرس الوطني الروسي دبابات معدات ثقيلة تمرد فاجنر رئيس بيلاروسيا إقالة وزير الدفاع الروسي

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