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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السعودية تجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع فرانك كيسى من برشلونة

فرانك كيسي
فرانك كيسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي متوسط ميدان برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل كيسي إلى برشلونة صيف العام الماضي، قادمًا من ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فإن أحد أندية الدوري السعودي مستعد للتعاقد مع كيسي بعرض لا يقاوم، حيث تحاول الحكومة السعودية إقناع لاعب برشلونة في القدوم للعب هناك.

وأوضح التقرير أن كيسي لم يتلق العرض حتى الآن، لكنه سيتسلمه في الأيام المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة، ولكن إذا أخبره النادي أنه لا يرغب في استمراره، فإنه سيقدر العروض المطروحة على الطاولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري ينجذب لفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي أو الدوري الألماني، لكنه ومع ذلك سيقدر عرض السعودية، لذا فهو لا يغلق أي باب باستثناء باب العودة إلى إيطاليا بعد أن أمضى 9 سنوات هناك، رغم اهتمام إنتر بضمه.

ويرتبط كيسي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026.

السعودية كيسي برشلونة ميلان عرض السعودية

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