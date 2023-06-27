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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من على جبل عرفات.. رمضان عبدالمعز يوجه 3 رسائل للمسلمين

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

وجه الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، 3 رسائل لجميع المؤمنين في يوم عرفة مؤكدًا أن أول هذه الرسائل هو تحقيق العبودية لله عز وجل كما في قوله تعالى " إِيَّاكَ نَعْبُدُ". 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة dmc، من على جبل عرفات، أن الناس تركت أوطانهم ودرياهم وجاءوا لله حتى يذكروه، والأمر الثاني مبدأ المساواة، فلا تفرق في الحج بين سيد أو فقير فالجميع أمام الله سواء وهذا مبدأ اقره النبي عليه السلام  في خطبة الوداع بقوله "كلكم لآدام وآدم من تراب".

الرسالة الثالثة

وتابع، أن الرسالة الثالثة هي تذكير باليوم الآخر فليعلم الجميع أننا غد أو بعد غد سنقف بين يدي الله، مستدلًا بقوله تعالى: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ".

رمضان عبدالمعز رسائل لجميع المؤمنين جبل عرفات تحقيق العبودية مبدأ المساواة

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