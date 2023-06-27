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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة الحج: متابعة على مدار الساعة لتسهيل نفرة الحجاج إلى منى

الحج السياحي
الحج السياحي

كشفت بعثة الحج السياحي، عن استمرار متابعة اللجان المختصة لانتقال الحجاج الي مشعر مني، مُشيرًة إلى أن تقصير بعض شركات السياحة تسبب في بعض المشكلات التي واجهها الحجاج اليوم الثلاثاء، بسبب عدم وجود أماكن مخصصة بالمخيمات لحاملي التأشيرات الاخرى.

وتابعت بعثة الحج في بيان لها، أنه تم التدخل وإنهاء الأزمة وتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات  وتسكين المجموعة به، من خلال التواصل مع وزارة الحج السعودية التي قامت علي الفور بالاستجابة لكافة المشاكل وحلها.

وقال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، إن البعثة نجحت في توفير سيارات بمواقف أتوبيسات ملاصقة لمخيمات الحجاج، لتسهيل نفرتهم الي مزدلفة، كما تم التأكيد على وجود عدد من المشرفين ذوي الخبرة لإرشاد السيارات إلى أماكن المخيمات ووصولهم إليها بسلام.

وتابع أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، مع البعثة عمليات تصعيد الحجاج لحظة بلحظة وطلب موافاته بتقارير طوال اليومباحوال الحجاج كما أصدر توجيهاته للبعثة بالاستمرار في متابعة الحجاج في النفرة وطوال ايام التشريق وضرورة ملازمة بالمشاعر المقدسةوالتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

من جانبها، أوضحت سامية سامي أن عملية تصعيد الحجاج الي عرفات سارت بسهولة ويسر في ظل خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيمالدقيق لعملية التصعيد، وقالت إن جميع مخيمات السياحة بعرفات المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول ، مشيرة الي وجود بعض السلبيات التي سارعت البعثة ولجانها بحلها فورا

وشددت علي ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتمتكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج

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