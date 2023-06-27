ثقافة أسيوط تقيم حفل تكريم للفائزين بمسابقة النشر الإقليمي

أقامت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة أسيوط حفلا لتكريم الأدباء الفائزين بالنشر الإقليمي، أمس الاثنين، بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع نادي الأدب المركزي بأسيوط، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهد الحفل تكريم الفائزين ومنحهم شهادات تقدير، وهم الشعراء: صهيب شعبان، روماني يسري، كمال عقوقة، هناء أبو شنيف، عصمت نفادي، أشرف عبد الرحيم، عبد الرؤوف الدالي، محمود عبد الستار.

وفي كلمته وجه ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي التهنئة للمبدعين الفائزين، مشيدا بفوز ثمانية مبدعين من محافظة أسيوط ممن لهم بصمة مؤثرة، وموجها الشكر لكل من ساهم في تشجيع الإبداع ورعايته وإيجاد الحوافز الكفيلة بالكشف عن المواهب، واختتم حديثه بتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

من جهته أكد الشاعر وليد حشمت رئيس نادي الأدب المركزي ونادي أدب أبنوب، أن الاحتفالية جاءت ختاما لأنشطة نادي الأدب المركزي بأسيوط، موجها الشكر لرؤساء نوادي الأدب بأسيوط، ولكل من ساهم في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي على مدار عامين متتاليين.

جاء الحفل بحضور العديد من أدباء وشعراء ومثقفي أسيوط والإقليم ورؤساء نوادي الأدب ومسئولي الشئون الثقافية بالفرع.