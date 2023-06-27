سامح نعمان: الطاقة المتجددة لها دورا كبيرا في تحويل مصر إلى مركز للطاقة

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة لها دور كبير في تحويل مصر الى مركز للطاقة، مشيرا إلى أن مصر بحلول عام 2030 يكون 42% من حجم انتاجها من الكهرباء ناتج عن مصادر متجددة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، ان الطاقة الشمسية والرياح والمياه أضافوا قوة كبيرة لشبكات توليد الكهرباء في مصر، موضحًا أن مصر تنتج حاليا 60 جيجا وات، في حين نستهلك 33 جيجا.

ولفت إلى أن مصر أصبحت محط أنظار العالم في توليد الهيدروجين الأخضر، نظرًا لتوسع مصر في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إضافة إلى تمتع مصر بوجود مصادر متنوعة من المياه، وأنها تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد سامح نعمان، أن مصر تستطيع توليد الكهرباء من الرياح، منوها أن أفضل أماكن في مصر لإنشاء محطات بها لتوليد الكهرباء من الرياح في خليج الزيت وراس غارب، إضافة إلى غرب المنيا.