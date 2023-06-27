"أبو جزر" يكشف سبب تعليق انضمام ألبانيا وصربيا للاتحاد الأوروبي

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، إن تركيا استخدمت حقها في رفض انضمام السويد لحلف الناتو، وعلقت قبول السويد، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي الوضع يختلف لأن الالتزام بلمعايير هو الشرط الوحيد للعضوية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي الموافقة بالانضمام تأتي عبر تقارير اللجان الأوربية ولاتي تكون بمثابة الضوء الأخضر لانضمام الدول للاتحاد، وهذا ما ينطبق فعليًا على ألبانيا وصربيا، والقريبتان من الانضمام للاتحاد، مشيرًا إلى أن عدم انسجامهما مع السوق الأوروبية هو ما يعلق انضماهما.

سبب هلع بعض الدول ورغبتها بالانضمام للاتحاد الأوربي

وأشار إلى أن سبب الهلع من بعض الدول ورغبتها في سرعة الانضمام للاتحاد بسبب عدم الثقة في الطرف الروسي الذي فاجئ العالم بالهجوم على أوكرانيا وقبل الهجوم كان بوتين يقول إنه ليس لديه نية للحرب مما آثار الرعب في فنلندا والبلطيق من روسيا، وخاصة أن هناك عداء تاريخي بينهما.