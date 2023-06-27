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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جهينة المركزى بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفي جهينة المركزي، حيث بدأت الوحدة في استقبال المرضى بالفعل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، وخطة وزارة الصحة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها.


من جانبه أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة الجديدة بمستشفى جهينة المركزي تضم ٣٨ ماكينة غسيل كلوي لخدمة ٢٢٧ مريضا، مؤكدا أن الوحدة تعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بسوهاج، وتوفر الوقت والجهد علي المرضي بمركز جهينة.

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استقبال المرضي التجريبي الجديدة الخدمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة الدكتور عباس شومان الطبية

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