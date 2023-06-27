النائب محمد حمزة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

قدم النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع مؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووجه حمزة في بيانه اليوم، التحية لجهود القيادة السياسية وعطائها الدائم لخدمة الوطن، قائلا: “نقدر حجم المتاعب والصعاب والتحديات؛ ونسأل الله تعالى أن يرعاكم ويعينكم في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم للوصول إلى مصر اللي بنحلم بيها انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة”.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت في عهد الرئيس السيسي إنجازات متعددة ومشروعات قومية كبرى وخطوات سريعة نحو المستقبل الذي يضمن لشعبها حياة كريمة بالعلم والعمل والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته الحكيمة.

وأكد أصالة الشعب المصري والذي أثبت للعالم كله أنه عند المحن والشدائد يقف صفا واحدا خلف الزعيم البطل الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري وإفشال جميع محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لهز استقرار الدولة المصرية.