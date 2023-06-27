"تضامن الإسكندرية": بحث حالة متضرري العقار المنهار وتقديم مساعدات لأسر الضحايا

واصل فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، لليوم الثاني، متابعة حادث انهيار عقار خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

وأوضحت مديرية تضامن الإسكندرية في بيان لها اليوم، أنه تم عمل الأبحاث الاجتماعية لجميع سكان العقار الملاك المقيمين وغير المقيمين والمستأجرين، وأسر المتوفيين وتقديم المساعدات، موضحة أنه تم استخراج خمس ضحايا حتى الآن وما زال جاري البحث عن مفقودين.

وتابعت مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديرية وسمية أمين مدير إدارة المنتزة الاجتماعية، اليوم، توزيع مبالغ مالية على أسر الضحايا مقدمة من أحد الجمعيات الخيرية، كما تم توزيع 300 وجبة غذائية مقدمة من الجمعيات الأهلية.



ورفعت محافظة الإسكندرية منذ أمس، درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع التواجد الفوري لفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار العقار، موضحًا أنه حدث به انشطار نصفي رأسي، وتم البدء في البحث عن محتجزين أسفل الأنقاض وحصر الإصابات.

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