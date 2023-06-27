كريم عبد العزيز: نجاح أغنية "بيت الروبي" خضني.. والعسيلي صاحب الفكرة

كشف النجم كريم عبد العزيز، الكثير من كواليس فيلمه السينمائي الجديد "بيت الروبي" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وقال كريم عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القضية التي تناقشها أحداث الفيلم، كانت سببًا رئيسيًا في موافقته على خوض بطولة العمل.

وأضاف أن أحداث العمل تتناول لتأثير السلبي لـ"السوشيال ميديا" على الأسرة والمجتمع.

وتابع: “العمل له خلفية اجتماعية تشغل بال الأسرة المصرية”، مُشيرًا إلى أن صياغة السيناريو تم كتابته بذكاء شديد وبه نوع من البسمة والبهجة، خاصة بعد خروجه من فيلم "كيرة والجن" ومسلسل "الاختيار" اللذان ناقشا قضايا واقعية ومأساوية بعض الشيء، فأراد أن يكون هذا العمل مبهج ويناسب أجواء الاحتفال بالعيد.

وعن أغنية العمل الدعائية "سمع هس"، قال إن محمود العسيلي هو من شجعه على خوض تجربة الغناء لأول مرة خلال مسيرته الفنية، مؤكدًا أن تفاجأ بردود الأفعال حول الأغنية التي لم يتوقعها تمامًا، وعلق: “نجاح الأغنية خضني”.

ولفت إلى أنه استمتع بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي الذي شجعه على إخراج أفضل ما لديه، وأصر على ظهوره بشكل مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، وتحديدًا إصراره على الغناء ضمن أحداث العمل، بالإضافة إلى اختياره لموقع التصوير الهائل وهي مدينة طابا الساحرة، موجهًا الشكر له ولكل فريق العمل سواء امام أو خلف الكاميرا.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه السوشيال ميديا، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.