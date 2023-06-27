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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ما قدمه الرئيس السيسى للوطن يحق للمصريين الفخر به أمام العالم

طارق شكري
طارق شكري

تقدم النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: "أوقات عظيمة ومشهودة، بشعيرتي الصعود لعرفة وحج بيت الله الحرام وأيام مباركات خالدات".

وأشار المهندس طارق شكري إلى الإنجازات التي تحققت داخل الوطن على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طوال السنوات الماضية، والتي نقلت الوطن للأمام وأنهت مشاكل وأزمات مزمنة ووضعت الوطن على خطى المستقبل.

وأضاف أن عيد الأضحى المبارك يهل على الوطن، ومصر تعيش ظروف مستقرة وآمنة وسط فوضى وأعمال متردية وانهيار في كثير من الدول ومنها دول الجوار.

وتابع شكري: ما قدمه الرئيس السيسي للوطن يحق لملايين المصريين الفخر به أمام العالم، فمصر تعيش ظروف آمنة مستقرة، وتحت ظل قيادة واعية مدركة لحجم التحديات والمخاطر العربية والدولية، وحافظت على مصر وسط كل المخاطر بحكمة بالغة.

واختتم بيانه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام المباركة على مصر الحبيبة، وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

إسكان البرلمان الأضحي المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعوب العربية والإسلامية الشعوب العربية القوات المسلحة النائب طارق شكري حج بيت الله الحرام

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