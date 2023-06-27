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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول وثانى أيام العيد.. أمير كرارة وأبطال "البعبع" ضيوف "معكم منى الشاذلى" (فيديو)

ابطال فيلم البعبع
ابطال فيلم البعبع

كشفت قناة “cbc” الفضائية، عن الإعلان الدعائي لحلقة النجم أمير كرارة وأبطال فيلمه السينمائي الجديد “البعبع” ببرنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وعرض حلقة النجم أمير كرارة، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه “البعبع” الذى يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التى يخوضها بتقديم عمل كوميدى لأول مرة فى مسيرته.

ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال فيلم “البعبع” كل من محمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور والطفلان جان رامز وتيا، ويكشف “توتا” وأنور أطرف المواقف التى واجهتهما فى كواليس تصوير البعبع والمقالب التى تعرضا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التى أدياها داخل أحداث الفيلم.

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعابًا تليفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع فى جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغانى بأصواتهم.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في يوم واحد فقط، حيث يقع أبطال العمل في كثير من المواقف والمغامرات الكوميدية الشيقة المليئة بالأكشن والإثارة.

عودة أمير كرارة للسينما

يعود النجم الكبير أمير كرارة للسينما بعد غياب 3 سنوات كاملة بعد أن قدم "كازابلانكا" في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

قناة cbc البعبع أمير كرارة معكم منى الشاذلي

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